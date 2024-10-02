Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля «змей подколодной» после его очередных антироссийских высказываний. Об этом сообщает ТАСС.

До этого в своем каждонедельном блоге Боррель призвал страны ЕС разрешить Украине бить западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам, которые находятся на территории РФ. Столько громкое заявление было сделано чиновником два дня назад.

Как заявила Мария Захарова, верховный представитель ЕС всегда являлся самым ярым вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности, который много времени назад преступил все допустимые границы.

«Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», - сказала дипломат в ходе брифинга.

Ранее Мария Захарова заявляла о том, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон хочет втянуть НАТО в противостояние с Россией. В недавней статье бывший британский чиновник призвал как можно скорее взять Украину в состав Североатлантического альянса.