Боррель считает, что прием Украины в ЕС станет лучшей гарантией безопасности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что прием Украины в ЕС станет лучшей гарантией ее безопасности. Об это сообщает РИА Новости .

По словам Борреля, членство в ЕС будет самым надежным способом обезопасить Украину. Он отметил, что сейчас киевские власти продолжают делать все, чтобы Украина соответствовала статусу участника союза, но пока страна остается кандидатом на вступление.

Он также рассказал, что проведение реформ на Украине обсуждалось во время неформальной встречи глав министерств иностранных дел стран Европы, прошедшей в Киеве. Боррель подчеркнул, что сейчас ЕС работает над углублением сотрудничества с Киевом в области оборонной промышленности. Он также считает, что Европа должна помочь Украине провести разминирование, чтобы восстановить в государстве экономику.