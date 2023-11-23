Борт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

Спецборт МЧС РФ с россиянами, вывезенными из сектора Газа, вылетел в Москву. Об этом сообщает официальный канал МЧС России .

В среду ведомство рассказало, что пройти КПП «Рафах» смогли 82 россиянина вместе со своими семьями. Организованной колонной людей переправили в Каир, где работает оперативный штаб службы МЧС России. Там россиянам оказали необходимую врачебную помощь. Также людей обеспечили едой и средствами для удобства.

23 ноября МЧС России объявило, что самолет Ил-76, принадлежащий ведомству, доставит 103 эвакуированных, из которых 47 – дети в Москву. К вечеру организованные колонны автобусов привезли россиян с их семьями в аэропорт Каира, откуда в воздух поднялся спецборт МЧС, который доставит людей в Москву.

В Египте же продолжают работать российские ведомства, которые встречают граждан, пересекших границу на КПП «Рафах». Им оказывают помощь и готовят к транспортировке в безопасные места.