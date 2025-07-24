Бортпроводница умерла при крушении Ан-24: так 14 лет назад едва не погиб ее муж-герой

Виталий Бессмертный — бортмеханик, ставший вдовцом после крушения Ан-24 в Амурской области, 14 лет назад сам предотвратил аналогичную трагедию. Об этом стало известно KP.RU.

В 2011 году быстрые действия Виталия спасли 40 человек при аварийной посадке Ан-24РВ под Благовещенском. Тогда 29-летний специалист мгновенно выполнил приказ командира, перевернув лопасти и смягчив удар.

«Такая история действительно была. Самолет начал падать, Виталик получил приказ от командира и быстро среагировал — перевернул лопасти. Это спасло всех. В подробности он не вдавался, просто сказал: «Сделал то, что должен», — вспоминает его тетя Светлана в разговоре с KP.RU.

Однако спустя столько лет кошмар повторился уже с супругой бортмеханика: 24 июля его жена Анастасия, работавшая бортпроводницей с 2007 года, оказалась на таком же типе самолета Ан-24. Она трагически погибла в катастрофе на маршруте Хабаровск-Тында.

Если в 2011 году Виталий стал героем, то сейчас он столкнулся с личной трагедией, потеряв жену в аналогичных обстоятельствах.

Напомним, что в Амурской области объявлен трехдневный траур — местные власти отменили все массовые мероприятия в память о 49 погибших, включая детей. Следователи продолжают выяснять причины июльской катастрофы, которая унесла жизни всех находившихся на борту.

Ранее сообщалось, что пассажирки Ан-24 засняли неисправности самолета перед катастрофой.