Борцы с 14 февраля: кто и за что из года в год борется против Дня всех влюбленных в России

Каждый год в середине февраля в России разгорается старая дискуссия: нужен ли нам День святого Валентина? Противники праздника из числа представителей Русской православной церкви (РПЦ), сенаторов и депутатов вновь напомнили о своих аргументах. Их мнение приводит газета «МК».

Общественники и политики призывают если не запретить 14 февраля, то хотя бы перестать его навязывать как всенародное торжество.

Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Кирилл не раз называл День всех влюбленных «надуманным западным праздником», который пропагандирует отношения без обязательств.

По мнению других церковных служителей, этот день не имеет ничего общего с подлинными чувствами, а давно превратился в коммерческое мероприятие. Никакого религиозного смысла в нем нет, а семейные узы он, скорее, расшатывает, чем укрепляет.

Еще жестче высказался глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Кирилл Фролов. Он назвал День святого Валентина проявлением западной духовной экспансии. Вместо этого общественник предложил обратить внимание на исконно российские даты, например, день памяти святых Димитрия Донского и Евфросинии Московской. Их жизнь, по мнению Фролова, гораздо лучше иллюстрирует настоящую любовь и верность.

Сенатор Наталия Косихина подошла к вопросу с точки зрения психологии. Она считает, что празднование 14 февраля наносит вред молодежи. Те, кто не получает валентинок, страдают от негативных эмоций, у них падает самооценка. А искусственное навязывание романтики в конкретный день, по мнению сенатора, не способствует искренности отношений.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, известный своей борьбой за нравственность, увидел в Дне всех влюбленных отражение упадка моральных устоев. Он выступил за создание специальной структуры, которая бы контролировала соблюдение нравственных норм в обществе. По его мнению, такие западные праздники размывают традиционные ценности.

Противостояние Дню святого Валентина в России продолжается из года в год. Пока праздник остается популярным среди молодежи, его противники не устают напоминать о вреде западной культуры и важности сохранения собственных традиций.

