Кошелек в форме сердца: 76% россиян проигнорируют 14 февраля кошельком

В России стремительно меняется портрет среднестатистического покупателя ко Дню святого Валентина. Эксперты сервиса SuperJob выяснили, что романтика становится избирательной: количество дарящих резко сократилось, а вот чеки на оставшихся — заметно подросли. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из разных регионов страны, передает РБК .

Исследование зафиксировало гендерный разрыв в щедрости. О планах поздравить вторую половинку заявили 22% мужчин, тогда как среди женщин таких оказалось почти вдвое меньше — всего 12%. При этом главный финансовый удар берут на себя холостяки: рекордную сумму (в среднем 5 тысяч рублей) россияне готовы выложить за подарок «любимой девушке». Жены в этом рейтинге идут следом (4,5 тыс. руб.), а вот мужья довольствуются остаточным принципом. Средняя стоимость презента для супруга составляет лишь 3,2 тысячи рублей, что является антирекордом среди всех категорий. Интересно, что «любимому парню» (не мужу) дарят щедрее — почти 4 тысячи.

Главный тренд праздника — «одомашнивание». Если в 2020–2021 годах дарили подарки около 45% граждан, то сегодня, как показало исследование, 76% опрошенных не планируют тратить деньги на 14 февраля. «Динамика демонстрирует сужение круга празднования», — отмечают аналитики.

Несмотря на спад энтузиазма, инфляция чувств налицо: с 2021 года средний чек на подарок жене вырос почти вдвое (с 2,6 до 4,5 тыс. руб.), а на подарок девушке — с 3,1 до 5 тыс. рублей.

Отношение к неофициальному празднику также остается сдержанным. Положительно ко Дню влюбленных относятся лишь 24% россиян. При этом 58% респондентов заявили, что им все равно. Самыми горячими поклонниками 14 февраля оказались граждане младше 35 лет и те, кто прямо сейчас находится в активной стадии романа. Женщины любят Валентина чаще мужчин (30% против 19%), а вот одинокие люди и пенсионеры преимущественно не видят в дате повода для радости.

