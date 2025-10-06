Босая и окровавленная: в горах случайно спасли загадочно пропавшую туристку

Группа велосипедистов во время катания по горным тропам Айдахо случайно превратила обычную прогулку в операцию по спасению жизни, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на KSL-TV.

Братья Томми и Вингтон Гвинны вместе с другом Шелтоном Робинсоном обнаружили истощенную женщину, которая шла по тропе, имея на себе лишь нижнее белье. Ее ноги были босыми и окровавленными, а общее состояние говорило о сильном истощении и обезвоживании.

Спасенная, как позже выяснилось, была Хизер Уэймент, которая была объявлена в розыск 17 сентября после того, как не вернулась из одиночного похода. Поисковые группы смогли найти ее автомобиль, но сама женщина долгое время оставалась недосягаемой для спасателей. Первые полчаса после встречи с велосипедистами Уэймент находилась в состоянии шока, будучи напуганной и настороженной, прежде чем смогла начать разговаривать. Мужчины оперативно оказали первую помощь: поделились курткой и напоили ее водой, что помогло женщине немного прийти в себя.

Хизер объяснила, что оказалась в таком состоянии, потому что была вынуждена использовать свою одежду для перевязки серьезных ран на ногах. Ее спасение ускорилось, когда к группе присоединились другие велосипедисты, которые сразу узнали женщину по ориентировкам и сообщили, что ее активно разыскивают. Они поделились с ней едой и немедленно связались со службой спасения, после чего за пострадавшей был отправлен вертолет.

По единодушному мнению участников спасательной операции, Уэймент невероятно повезло остаться в живых. Она сумела пережить чрезвычайно холодную ночь в горах без особого снаряжения и защиты от стихии.

Ранее сообщалось, что туристку похитили прямо из отеля после отдыха в ночном клубе.