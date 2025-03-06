Маркетолог Соколова перечислила лучшие подарки на 8 Марта

Международный женский день является настоящим испытанием для мужчин. Этот день становится проверкой фантазии и креативности. Маркетолог Ирина Соколова рассказала, каким образом выбрать подарки на 8 Марта, которые помогут сделать указанный праздник по-настоящему особенным. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, цветы являются не просто традиционным подарком. Они способны передать эмоции, которые иногда сложно выразить словами. Так, многие предпочитают дарить на 8 Марта тюльпаны, ассоциируя данный цветок с женским днем и весной.

Эксперт отметила, что на 8 Марта можно подарить парфюм, однако важно точно знать, какой аромат предпочитает женщина. Отличным подарком может стать косметика. Также вечной классикой являются ювелирные изделия.

По ее мнению, в качестве подарков маме, бабушке или сестре подойдут разные модные аксессуары. Также можно подарить эмоции, например сертификат на спа-процедуры, мастер-класс или ужин в ресторане, совместный поход в театр, на концерт., путешествие.

Ранее стало известно, сколько московские мужчины готовы потратить на подарок к 8 Марта.