Вторжение украинских войск на приграничную российскую территорию Курской области дорого обойдется лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз. По словам репортера, опубликованным в его блоге в соцсетях, все происходящее может стать «реальным началом его конца».

Репортер привел в качестве подтверждения к сказанному прорыв Армией России «украинской обороны на востоке». Как отметил Боуз, находившиеся под украинским контролем еще с 2014 года населенные пункты в Донбассе «освобождаются ежедневно».

«Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского», — сказано в сообщении.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.