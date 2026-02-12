«Божественный спектр»: пономарь со Сходни научил читать мысли Церкви по цвету одежды

Прихожане привыкли к торжественному переодеванию духовенства, но редко задумываются: смена цвета на священнике — не каприз ризничего, а строгий богословский ребус. Пономарь Троицкого храма на Сходне Павел Сухарников в беседе с REGIONS приоткрыл шкафы церковной ризницы и объяснил, почему Пасха требует красного, а Богородица — голубого.

Стихарь — длинное прямое облачение с широкими рукавами — служит не просто униформой, а визуальным языком Церкви. Каждый оттенок транслирует смысл праздника без слов. Самый универсальный дипломат в этом спектре — золотой.

«Его надевают в праздники большинства святых, и если в день службы нет особых предписаний или в церковной ризнице нет облачения нужного цвета, используется именно он», — поясняет Павел.

Белый — цвет Божественного света и абсолютной чистоты. Он выходит на авансцену в Рождество, Богоявление, Преображение и Сретение. Им же облачают мирские таинства: Крещение, Венчание и даже отпевание. Белый здесь — не траур, а обещание вечной жизни.

Красный в православной палитре двулик. Это и цвет Пасхи — ликующей радости Воскресения, и память о крови мучеников.

«Красный цвет радости, поэтому в красном встречают Пасху — Воскресение Христово. Также красный — цвет крови, поэтому красное облачение надевают в дни, когда мы вспоминаем мучеников, пострадавших за Христа», — добавляет пономарь.

Зеленый — прерогатива Троицы, Дня Святого Духа и Вербного воскресенья. Это цвет вечной жизни, и его же используют в дни памяти преподобных. Голубой и синий безраздельно отданы Богородице. Рождество Богородицы, Успение, Покров, Благовещение — все эти даты читаются в лазурных тонах.

Великий пост выключает яркость. Черный стихарь, надетый в будни, говорит о покаянии и напоминает о Крестной смерти Спасителя. Но пост не сплошная чернильница: субботы, воскресенья и дни памяти Креста Господня или Иоанна Крестителя отмечены фиолетовым — торжественным, но строгим, примиряющим скорбь с надеждой.

Троицкий храм на Сходне, впрочем, жив не только литургической хроматикой. При церкви работает воскресная школа, театральная студия и литературный клуб, куда охотно заходят и творческая молодежь, и взрослые. Социальная служба опекает попавших в беду прихожан, а с первых дней спецоперации при храме развернулось волонтерское движение. Так что золото, зелень и лазурь облачений остаются не только на плечах священнослужителей, но и преломляются в делах, которые цветного кодирования уже не требуют.

