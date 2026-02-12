Великий пост-2026: священник развеял мифы о главных постных правилах про рыбу и исключения

23 февраля у православных христиан начнется не только праздничный выходной, но и время жесткого самоконтроля. Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, и в этот период верующим предстоит не столько голодать, сколько пересматривать всю систему жизненных координат. Священник Филипп Ильяшенко в беседе с REGIONS разложил по полкам, что на самом деле стоит за отказом от котлет и омлетов.

Первое и главное: пост — это не диета. Церковь, объясняет батюшка, не ставит задачи устроить массовое похудение или разгрузочные дни. Речь идет об обожении — состоянии, при котором человек через добровольное ограничение и память о крестных страданиях Христа становится способен к вечной жизни с Богом. Гастрономическая составляющая здесь лишь инструмент, а не цель.

Мясо, яйца, молоко и даже рыба уходят из рациона не потому, что они «вредные» или «грязные». Механизм работает иначе: человек тренирует духовные мышцы, преодолевая самый базовый инстинкт — насыщение. Кто способен отказаться от куска мяса, у того появляется шанс справиться с гневом, завистью или пустословием. Тысячелетняя практика, говорит священник, подтверждает эту связь.

При этом единого меню для всех не существует. Ильяшенко подчеркивает: пост ребенка, больного, солдата в окопе и космонавта на орбите будет отличаться по набору продуктов. Формализм здесь вреден, критерий один — личное преодоление, а не галочка в календаре.

В 2026 году календарь приготовил ловушку для любителей полакомиться рыбкой. Благовещение, когда обычно разрешается рыба, выпадает на Страстную седмицу — самую строгую неделю поста. Исключений не сделают. Единственный день, когда на столе постящихся может оказаться рыба, — Вербное воскресенье.

Но даже идеально выдержанное голодание без духовной работы превращается в банальное воздержание от еды. Отец Филипп советует начинать пост с письменной практики. Взять ручку, лист бумаги и честно зафиксировать то, что мучает совесть. Этот список станет основой для разговора с духовником — человеком, который в духовной жизни выполняет функцию тренера в спорте. Без такого наставника, предупреждает батюшка, сорваться намного легче.

«Если сесть, взять лист бумаги и ручку и написать, что человек считает неправильным в жизни, за что его мучает совесть, где он не так поступает. Духовная жизнь невозможна сама по себе. Как в спорте нужен тренер, так и в духовной жизни нужен руководитель», — посоветовал он.

Богослужения, молитва, осознанное отношение к каждому дню — вот что превращает семинедельное воздержание от скоромного в путь к внутреннему преображению. Пост заканчивается Пасхой, но навык управления собственными инстинктами, если его удается выработать, остается с человеком навсегда.

Ранее священник объяснил, кому разрешены послабления в Великий пост, и существует ли наказание за нарушение.