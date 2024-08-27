Брачный аферист из Южной Кореи оказался в российском СИЗО

Кореец обманывал русских девушек, за что был арестован в Москве. Минимум три доверчивых гражданки попались на его обаяние и отдали свои деньги, пишет KP.RU .

Популярность K-Pop и дорам позволила Арсению Кию обмануть трех россиянок. Злую шутку с ними сыграло заблуждение, что корейцы — лучшие мужья. Хитрый ловелас модельной внешности воспользовался доверчивостью девушек и получил заветные деньги.

Жертвам обмана от 25 лет до 31 года, в то время, как самому мачо — 26 лет. Знакомился с девушками преимущественно в интернете. При этом изначально из Южной Кореи Кий прилетел со своими деньгами, которые ему передала мама. Лучше заработка, чем мошенничество, иностранец не придумал.

Так, одна москвичка хотела помочь Арсению починить телефон и дала 11 тысяч рублей. Он заявил, что это не помогло, тогда девушка отдала свой дорогостоящий телефон. После этого возлюбленный испарился.

«Еще одна молодая женщина, после знакомства с юношей, одалживала ему различные суммы денежных средств, а также по его просьбе купила мобильный телефон и дорогостоящий ноутбук, потратив, на «любимого» более 155 тысяч рублей», — уточняет Людмила Нефедова.

Другой жертве кореец вскружил голову предложением переехать на его историческую родину. Когда настал день Х, Кий попросил перевести деньги для покупки билетов якобы до Сеула. Позже он украл у москвички телефон и скрылся, так и оставив ни с чем.

После жалобы в полицию Арсения нашли и задержали. Недавно ему официально предъявили обвинение по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Ему грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, либо пять лет колонии.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана в Telegram на фоне ареста Павла Дурова.