Мошенники придумали новую схему обмана в Telegram на фоне ареста Павла Дурова
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Арест Павла Дурова сыграл на руку аферистам, сообщает KP.RU. В мессенджере Telegram появились новые способы обмана, о которых следует знать российским гражданам.
Многие пользователи после новости об аресте Дурова посчитали, что Telegram скоро «схлопнется». Юзеров испугало количество статьей и вменяемых программисту обвинений. На этом фоне самые ушлые стали писать в мессенджере от лица службы поддержки и таким образом выманивать заветные переводы. Если раньше аферисты предлагали «сохранить» деньги на «безопасном счете», то теперь в ход пошла легенда про «безопасный ресурс». Правда, теперь обманщиков больше интересуют личные данные пользователей.
«Разумеется, соглашаться на такие предложения не стоит — если пользователь передаст свои данные, то потеряет контроль над аккаунтом в Telegram. А это означает, что все фотографии, переписки, файлы окажутся в руках мошенников, потом их могут использовать для шантажа, от имени человека могут рассылать спам, просьбы перевести деньги и так далее», — рассказал ведущий кейс-аналитик ГК InfoWatch Эликс Смирнов.
По словам эксперта, писать могут не только от имени поддержки, но и с аккаунтов, полученных путем предоставления информации. Мошенники также могут предложить перевести криптовалюту TON на якобы безопасный счет, предоставить данные для сохранения, не лишиться доступа к Telegram. Активизировались самые разные уловки именно на фоне ареста Дурова во Франции.
Бдительным пользователям советовали сохранить свои данные в Telegram Desktop, который можно скачать на Windows.
Ранее сообщалось, что газета FT назвала задержание Дурова радикальной мерой против основателей соцсетей