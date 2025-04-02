Ирина Фаевская рассказала, как происходит раздел имущества при разводе

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила, как производится раздел имущества при разводе супругов. С соответствующим обращением к ней обратилась жительница Раменского.

Жительница рассказала, что пять лет назад вместе с супругом приобрела квартиру в ипотеку. Женщина интересовалась, подлежит ли жилье разделу, если оно оформлено на нее. При этом ипотека еще не выплачена.

По словам омбудсмена региона, общей собственностью супругов является любое имущество, которое было нажито ими в браке — вне зависимости от того, на чье имя оно было приобретено. Исключение составляют ситуации, оговоренные в брачном контракте.

Общее имущество можно разделить по соглашению между супругами или через суд, если имеются какие-либо споры. Согласно общему правилу, при разделе доли супругов признаются равными. Однако суд может отступить от этого правила, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) одного из супругов. Общие долги супругов распределяются пропорционально присужденным им долям.

Если квартира была куплена в ипотеку, а задолженность еще не погашена полностью, долговые обязательства перед банком нужно будет разделить между супругами, а также внести соответствующие изменения в кредитный договор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в расширенном совещании Мособлсуда. Он подчеркнул, что главный приоритет в работе судебной системы — защита интересов граждан.