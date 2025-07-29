Брак ради выплат: шокирующая история о женщине, которая вышла замуж за бойца СВО ради выгоды
Брак инспектора по воинскому учету с погибшим бойцом СВО признали фиктивным
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Красногорский районный суд Брянской области признал надействительным брак, заключенный между инспектором по воинскому учету и погибшим участником спецоперации.
Об этом РИА Новости рассказал юрист Иван Пронин, за помощью к которому обратился старший брат погибшего военнослужащего.
Тот сообщил, что узнал о браке младшего брата и его гибели, находясь в зоне боевых действий. По словам мужчины, младшего брата, ранее судимого, уговорила пойти на СВО инспектор по воинскому учету. Когда тот подписал контракт, она взяла справку, что мужчина является участником СВО, и заключила с ним брак. После этого женщина обратилась за компенсацией и получила льготы на своих детей и выплату на себя.
В суде она заявила, что брак был заключен с целью создания семьи, однако известно, что она не знакомила мужа с детьми и родственниками и не навещала его в больнице после ранения.
Суд удовлетворил требование прокурора и признал брак незаконным, так как он был заключен с целью получения выплат супругой в случае увечья или гибели супруга, сообщает пресс-служба судов.
Ранее сообщалось о том, что маскировочные сети и гумпомощь передали в зону СВО из Балашихи.