Брак ради выплат: шокирующая история о женщине, которая вышла замуж за бойца СВО ради выгоды

Об этом РИА Новости рассказал юрист Иван Пронин, за помощью к которому обратился старший брат погибшего военнослужащего.

Тот сообщил, что узнал о браке младшего брата и его гибели, находясь в зоне боевых действий. По словам мужчины, младшего брата, ранее судимого, уговорила пойти на СВО инспектор по воинскому учету. Когда тот подписал контракт, она взяла справку, что мужчина является участником СВО, и заключила с ним брак. После этого женщина обратилась за компенсацией и получила льготы на своих детей и выплату на себя.

В суде она заявила, что брак был заключен с целью создания семьи, однако известно, что она не знакомила мужа с детьми и родственниками и не навещала его в больнице после ранения.

Суд удовлетворил требование прокурора и признал брак незаконным, так как он был заключен с целью получения выплат супругой в случае увечья или гибели супруга, сообщает пресс-служба судов.

Ранее сообщалось о том, что маскировочные сети и гумпомощь передали в зону СВО из Балашихи.