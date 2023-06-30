«Браки, заключенные после онлайн-знакомства, крепче»: какие альтернативы есть у ушедшего Tinder

Tinder окончательно перестал работать в России. Но для тех, кому страшно или лень знакомиться с потенциальными вторыми половинами на улицах, есть альтернативы.

После известия об уходе Tinder из России значительно выросло число регистраций в другом приложении для знакомств — Mamba. Как рассказал его генеральный директор Андрей Бронецкий, сейчас сервис на пороге крупного ребрендинга.

Еще нам удалось узнать о последних тенденциях в онлайн-знакомствах. Женщины, по информации представителей Mamba, проявляют больше инициативы. Увеличилось число мужчин, желающих познакомиться для брака, а также людей, ищущих пару для путешествий.

«Онлайн-знакомства — это часть жизни любого человека. Люди сейчас предпочитают именно такой способ поиска пары, потому что он экономит время — не у всех есть возможность ходить по ночным клубам или дискотекам, а приложение всегда под рукой, в любое время суток», — отметила PR-manager Mamba Наталья Красильникова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также специалист подчеркнула, что в приложении для знакомств можно задать человеку все интересующие вопросы человеку. Это позволяет заранее убедиться, что между вами и потенциальным партнером достаточно общего, чтобы пойти на свидание.

«Согласно социологическим исследованиям, браки, заключенные после онлайн-знакомства, крепче, чем после знакомства в оффлайне. Это связано именно с предварительным общением, которое возможно в приложении», — заключила Красильникова.

Помимо прочего, Роскачество напомнило, что в России есть более 20 популярных мобильных приложений для онлайн-знакомств. Так что, свято место пусто не бывает — уход Tinder любителям искать пару в Сети не навредит.

По результатам тестирования наиболее функциональными приложениями на iOS стали Mamba и «Знакомства Mail.Ru». На Android – «Знакомства@Mail.ru» и Mamba.

Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения Mamba, «Знакомства Mail.Ru» и LovePlanet – на iOS и «Знакомства@Mail.ru», Mamba и LovePlanet – на Android.

Ранее мы писали, что в России запустят альтернативу уходящему Tinder.