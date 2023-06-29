«Брала из-за выплат, а не по зову сердца»: опекунша призналась, что сама убила «пропавшего» шестилетнего мальчика

Опекуншу 6-летнего Далера Бобиева, которого нашли мертвым в Екатеринбурге спустя три дня после его «пропажи», обвинили в убийстве мальчика, сообщает SHOT.

Опекунша ребенка — преподаватель семейной школы «Лукоморье» Вероника Наумова — призналась, что спрятала тело Бобиева в спортивную сумку и вынесла в гаражи рядом с домом. Смерть ребенка, по словам женщины, стала несчастным случаем.

Сумку с телом Бобиева нашел один из поисковых отрядов. По оценкам судмедэкспертов, мальчик умер несколько месяцев назад. Наумова все это время скрывала факт его пропажи и выкладывала в соцсети старые фото. При этом опекунша сама пришла в полицию и заявила, что Бобиев сбежал.

«А все, потому что многих детей берут из-за выплат, а не по зову сердца»; «А почему органы опеки не беседовали с приемными детьми? Не оценивали их настроение и психологическое состояние после оформления опекунства?»; «Стыдно и страшно слышать такое — боялась ответственности и понесла ребенка, которого, наверное, сама и убила по неосторожности», — прокомментировали инцидент обеспокоенные россияне.

Ранее руководитель «ЛизаАлерт» рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются поисковики летом.