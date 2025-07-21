Брат и сестра на мотоцикле перевернулись на трассе из-за лошади

В Нововаршавском районе Омской области мотоцикл Suzuki с двумя людьми столкнулся с лошадью, внезапно выбежавшей на дорогу. Как со ссылкой на МВД сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», погибла девочка-подросток.

По данным полиции, молодой человек недавно купил мотоцикл и поддался на уговоры сестры прокатиться. Лошадь появилась на трассе неожиданно, что привело к трагедии. Пассажирка, 14-летняя девочка, погибла на месте, а 27-летний водитель, ее двоюродный брат, получил тяжелые травмы.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства и подробности ДТП.

Напомним, что по правилам дорожного движения перевозить пассажиров на мотоцикле можно только при наличии специальных подножек и креплений, а детям до 12 лет это и вовсе запрещено.

Ранее сообщалось, что ДТП с одним погибшим произошло ночью в Шоссейном проезде в Москве.