Брат Кейт Миддлтон рассказал о самочувствии сестры после химиотерапии

Кейт Миддлтон чувствует себя хорошо после пройденного курса химиотерапии, сообщил в интервью USA Today ее 37-летний брат Джеймс.

Вопрос о самочувствии принцессы ему задали на презентации его новой книги «Познакомьтесь с Эллой».

«С ней все хорошо», — ответил он.

При этом Джейс отказался раскрывать подробности о состоянии здоровья Кейт от ее имени. Тем не менее, Миддлтон отметил, что его сестра получает всю необходимую поддержку и внимание.

Напомним, что в марте этого года принцесса Кейт Миддлтон призналась, что больна раком, поэтому не может активно работать и выполнять свои официальные публичные обязанности.

Ранее онколог Романов объяснил, почему тяжелобольная Кейт Миддлтон могла потерять зубы.