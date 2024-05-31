Онколог Романов объяснил, почему тяжелобольная Кейт Миддлтон могла потерять зубы

Врач-радиотерапевт Денис Романов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что Принцесса Уэльская могла потерять зубы и волосы, как об этом писали в британских таблоидах. Всему виной усиленное лечение от онкологии.

Очевидцы рассказали СМИ, что прекрасная принцесса Уэльская сильно похудела, а также стала терять волосы и зубы. Пока таблоиды не смогли найти этому подтверждения: нет ни снимка, ни официального комментария. Однако теоретически российский врач считает такую ситуацию очень возможной из-за сильной химиотерапии.

«Действительно, каждый из химиопрепаратов имеет свой спектр побочных эффектов, включающих в том числе выпадение волос (так называемую алопецию) и стоматологические проблемы (не выпадение зубов как таковое, а кровоточивость десен, стоматиты и обострение существующих хронических воспалительных процессов)», — рассказал специалист.

Алопеция — это основная побочка при лечении колоректального рака. Другие могли возникнуть у Миддлтон, если были применены агрессивные формы лечения.

Кенсингтонский дворец ранее объявлял, что Миддлтон проходит курсы профилактической химиотерапии. Не уточняется, какая форма опухоли у принцессы. Не исключают, что уже злокачественная. Образование нашли после операции в брюшной полости в январе 2024 года, случайно.

Ранее врач предположила, какой именно рак у принцессы Уэльской.