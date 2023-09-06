«Брат спрашивал, зачем я уехал сражаться»: в семье добровольца СВО произошел раскол

Боец с позывным Бах не один месяц провел на передовой. До СВО он нигде не служил, поэтому жена и четверо детей не хотели, чтобы папа уходил. Дочка у бойца выросла, у него уже есть две внучки. И все страшились отпускать главу семейства на фронт.

По словам Баха, близкие понимали, что другого варианта нет, поэтому увещеваниями остаться дома не докучали.

«И, скорее всего, гордились. Я их не спрашивал, но я так думаю. Ведь все переживали, терпели разлуку и поддерживали друг друга. Кто-то должен был пойти на фронт и не оставаться в стороне — и это был я», — просто объясняет свое решение доброволец, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для семьи бойца то, что он ушел на передовую, было довольно тяжелым решением. Дело в том, что Бах родился еще в советское время на Украине и переехал в Россию после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Некоторые родственники остались в Киеве.

«Несколько человек в семье считали меня предателем. Наверное, и сейчас считают, ведь в паспорте у меня местом рождения указана Украина. Брат меня спрашивал, зачем я уехал сражаться, ведь я родился в украинском городе, а пошел за Россию. Но я живу здесь почти сорок лет, почему я должен идти за другую страну?» — задает риторический вопрос мужчина.

Бах по национальности русский: мать у него родом из Иваново, а отец — рязанский. Но родственников, которые обжились на Украине, Бах тоже не осуждает: это их выбор, тем более, его приняли в советское время, когда две страны были одной державой.

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