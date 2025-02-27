Братья Тейт, обвиняемые в торговле людьми, прибыли в США

В американский штат Флорида прибыли братья Тейт, которых обвиняют в торговле людьми в Румынии. Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на представителей Тристана и Эндрю Тейта.

В сообщении издания говорится о том, что, согласно данным представителя братьев, они приземлились в штате Флорида в Форт-Лодердейле около полудня четверга. Летели они частным рейсом, и смогли вылететь в США только тогда, когда был снят запрет на выезд из страны.

При этом, оба брата, уточняет их представитель, будут являться в судебные органы в случае вызова. Напомним, что братьям Тейт предъявили обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании ОПГ для сексуальной эксплуатации женщин в 2023 году. Потом обоих братьев перевели под домашний арест, а зачем под судебный контроль. Запрет на их выезд был снят только в четверг, и они покинули Румынию на частном самолете.

Кстати, несколько лет назад адвокаты Тейт заявили, что все обвинения - ложные.