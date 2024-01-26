Братья из ямальского села погибли в зоне СВО

В ходе спецоперации на Украине погибли два брата из села Халясавэй, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на администрацию поселения.

28-летний Фарид и 19-летний Терентий Казымкины отправились в зону СВО и сражались плечо к плечу против украинских бойцов. На спецоперацию солдаты попали из ямальского села Халясавэй.

Сколько они пробыли на Украине, в каких состояли подразделениях и как именно погибли, не уточняется. В администрации села лишь сообщили время похорон: 11:30 в ДК «Романтик» на Ямале. 27 января всех неравнодушных будут ждать для прощания с героями.

Накануне также стало известно о смерти медика из Тюмени, который помогал военным ВС РФ в зоне СВО. Уроженка Лабытнанги спасла множество жизней, но отдала свою во время службы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области волонтер призвала улучшить плохую организацию похорон участников спецоперации.