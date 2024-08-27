Бразильская модель Баптиста выложила обнаженное фото в объятиях актера Касселя

Модель из Бразилии Нара Баптиста выложила в социальных сетях свое фото с Венсаном Касселем, на котором они позируют в обнимку. Об этом написал портал lady.mail.ru.

Слухи о романе известного актера и бразильской модели начали гулять еще в прошлом году. В начале 2024 года они подтвердились, и с тех пор знаменитости регулярно подкидывают своим поклонникам все новые эпизоды из своей совместной биографии. На этот раз Баптиста выложила на своей странице фото из ванной, где она стоит только в колготках, а ее сзади обнимает Кассель.

Кассель регулярно становится героем скандальных новостей о звездах. Он только в прошлом году расстался со своей предыдущей возлюбленной Тиной Кунаки. Пара пробыла вместе семь лет, пять из которых она провела в браке.

Ранее российский артист Киркоров заявил, что хочет в 60 лет выглядеть лучше, чем смотрится сейчас. Именно поэтому он занялся спортом с целью коррекции своей фигуры. Вдобавок артист стал следовать правилам здорового питания и соблюдать режим дня.