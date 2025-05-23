Бразильское племя обвинило американские СМИ в клевете

Бразильское племя марубо подало иск в суд на газету New York Times, которая в своем репортаже представила их в негативном свете.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, в конце 2023 года марубо подключили к высокоскоростному интернету Starlink. Журналисты написали, что с тех пор местные подростки открыли для себя соцсети и общение в сети с незнакомцами, а мужчины — футбол. В результате был создан образ людей, помешанных на технологиях и порнографии.

Позднее авторы статьи выступили с опровержением собственного материала.

Ответчиками по иску выступают издание TMZ и портал Yahoo, чьи статьи якобы преувеличили и превратили в сенсацию репортажи New York Times.

Представители племени требуют возмещения ущерба в размере сотен миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что Путин и да Силва договорились о развитии сотрудничества России и Бразилии.