Бразильца задержали в Домодедово за контрабанду кокаина в теле

В московском аэропорту Домодедово задержали гражданина Бразилии, подозреваемого в незаконной перевозке наркотических веществ. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Согласно информации издания, задержанный, предъявивший документы на женское имя, в действительности оказался 22-летним трансвеститом*, который пытался провезти в своем теле около 250 граммов кокаина. Наркотик был расфасован в презерватив и спрятан внутриполостным путем. Необычное поведение мужчины привлекло внимание сотрудников российской полиции.

Сотрудники таможни Домодедово провели рентгеновское сканирование бразильца, в результате чего в его теле был обнаружен подозрительный груз.

Ранее сообщалось, что в Россию безуспешно пытались ввезти тонны кокаина с бананами.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.