Брэд Питт впервые после развода с Анджелиной Джоли обратился к ней за помощью

По итогам развода, который произошел в прошлом году, 61-летний Питт пытается наладить общение с детьми. Наиболее натянутые отношения у него сложились со вторым сыном, 21-летним Паксом. Парень пытается вести независимую жизнь, не слушая советов взрослых. Он увлекся катанием на электровелосипеде, и быстро попал в аварию. Парень заработал ряд переломов и пролежал в больнице несколько недель. Даже это не успокоило его, и после этого последовали еще два ДТП с участием Пакса. Своего отца он считает воплощением зла и утверждает, что Брэд Питт портит жизнь всем своим родственникам. Тот же пытается поговорить с сыном, чтобы убедить его остепениться и быть более осмотрительным. С этой целью он попросил бывшую жену устроить разговор с юношей.

«Питт обратился к Джоли, так как чувствует, что ему нужно стабилизирующее влияние в жизни. Он беспокоится, что сын в конце концов разобьется насмерть, если продолжит в том же духе», — рассказал журналистам источник издания.

Ранее сообщалось, что известный южнокорейский исполнитель из кей-поп-группы NCT попытался заговорить с поклонниками его творчества о скорой службе певца в армии. Ему исполнилось 29 лет, и по закону он обязан отслужить в вооруженных силах. Фанаты же не желают даже думать о таком варианте. Артист пообещал публике держать ее в курсе о поворотах в своей судьбе.