Участник популярной южнокорейской K-pop-группы собрался в армию

Певцу Доен, который выступает южнокорейской кей-поп-группы NCT, исполнилось 29 лет. В связи с этим он стал готовиться к службе в армии. Намек на это он дал своим поклонникам, слова артиста привело издание The Voice.

По закону, в Южной Корее начинают призывать на службу в армии только с 29 лет. Доен родился в 1996 году, и в этом году его могут забрать на службу в вооруженные силы. Сам он ни разу до сих пор не поднимал такую тему, и теперь даже намек на то, что звезда южнокорейской молодежи отправится служить, сильно взволновал его поклонников. Доен сообщил, что когда придет его время, то он обязательно сообщит об отправке в армию. А пока певец заверил всех, что найдет оригинальный способ порадовать публику.

«Я прекрасно знаю, чего вы ждете и на что надеетесь. Люди, доверьтесь мне, и не переживайте слишком сильно», — указал он.

Ранее сообщалось, что двое участников популярного шоу «Битва экстрасенсов» раскрыли имя своего новорожденного сына. У Ирины Певчей и Александра Сакова недавно появился ребенок, которого назвали Матвеем. Они написали об этом в ответ тем, кто обвинял их в хайпе и том, что супруги выдумали малыша, чтобы напомнить о себе.