Бренд Trader Joe's завоевал популярность среди зумеров и миллениалов

Как сообщили в статье The New York Times, представители поколений зумеров и миллениалов проявляют повышенный интерес к определенному элементу одежды.

Речь идет о холщовых сумках сети Trader Joe's, ставших особенно популярными среди поколений Z и Y, которые используют их как символ статуса.

Лондонский юрист Христос Пафити поделился, что давно мечтал посетить магазин Trader Joe's, поскольку часто встречал людей с их фирменными сумками. Во время визита в Нью-Йорк он не упустил возможности приобрести сразу семь экземпляров в подарок друзьям.

Один блогер, пожелавший остаться неназванным, признался, что регулярно покупает по 100 сумок Trader Joe's в Лондоне, чтобы удовлетворить запросы друзей, стремящихся заполучить этот модный аксессуар.

Инфлюенсеры объясняют популярность сумки ее удобством, оптимальным размером и привлекательным внешним видом. По их словам, это сумка «идеального размера, вмещающая все необходимое», «прочная и многофункциональная, подходящая для любых ситуаций» и «единственная сумка, в которую помещается абсолютно все, что мне нужно».

Ранее сообщалось, что россияне все чаще начали возвращать купленные в интернете обувь и одежду.