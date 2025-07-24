Россияне все чаще начали возвращать купленные в интернете обувь и одежду

Интернет-магазины сталкиваются с серьезной проблемой возвратов одежды, обуви и аксессуаров — покупатели отправляют обратно от 15% до 45% заказов. Такие данные со ссылкой на исследование агентства по развитию бизнеса Shift приводит «Коммерсантъ».

Отмечается, что разница в показателях зависит от канала продаж — если у брендов, работающих напрямую с потребителем (D2C), возвраты составляют 15-25%, то на маркетплейсах этот показатель достигает 30-45%.

Главной причиной возвратов оказалась не импульсивность покупок, как можно было бы предположить, а ошибки с размерами — до половины всех возвратов на маркетплейсах происходит именно по этой причине. На втором месте — несоответствие товара ожиданиям, на третьем — производственные дефекты.

Особую проблему создают скидочные акции. Агрессивные промо-кампании приводят к росту спонтанных покупок и, как следствие, увеличению возвратов. Отмечается, что в фешн-сегменте есть продавцы, чьи показатели выкупа (доля оставленных покупателями товаров) не превышают 10%, что ставит под вопрос рентабельность их бизнеса.

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