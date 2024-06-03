Компании Подмосковья представили свою продукцию на выставке-ярмарке спортивных брендов

Восемь компаний Подмосковья приняли участие в выставке-ярмарке российских спортивных брендов, которая прошла на стадионе «Авангард» в Домодедово в рамках фестиваля футбола ПФК ЦСКА «Все сюда!». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В частности, это производитель пластиковой посуды «Архимед», производители спортивных и детских площадок ГК «Забава» и «ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО», производитель спортивных покрытий «АЛЕГРИЯ», производитель мототехники «Ирбис Моторз». Кроме того, регион представили производитель спорттоваров «РЭЙ-СПОРТ», производитель спортинвентаря «ЛАЙН-СПОРТ», а также индивидуальный предприниматель Ирина Ляпустина, которая занимается производством БАДов. Участниками фестиваля стали более 350 человек. Для них также подготовили мастер-классы на спортивную тематику, автограф-сессию с Аланом Дзагоевым и фотосессию с Кубком УЕФА. Отметим, что подмосковные предприниматели могут посетить предприятия в регионе в рамках цикла бизнес-визитов. Их организует областной центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.