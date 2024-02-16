Брежнева ответила хейтерам на обвинения в предательстве Украины

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» Вера Брежнева уехала из России после начала СВО. В ней взыграли украинские корни. Однако не все соотечественники довольны решению певицы, ведь долгие годы она строила карьеру в РФ. Как пишет издание «Утро.ру» , недавно певица ответила на обвинения.

Брежнева является волонтером, перешла на украинский язык и обосновалась в Европе. Она всецело поддержала Украину, но это не уберегло ее от хейта, причем от соотечественников. Причина в заработках в РФ. Полагают, из-за гонораров артистке было невыгодно покидать Россию, хотя она могла сделать это еще в 2014 году.

Сама Брежнева не чувствует за собой вины, которую ей пытаются навязать незнакомцы. По ее мнению, звезды вынуждены существовать на две страны и разрываться. Определяться их заставляет только общество.

«В жизни я встречаю только позитивных людей, с которыми мы поддерживаем друг друга. А в соцсетях – писали, пишут и будут писать», — ответила Брежнева.

Напомним, что Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе в 2023 году. Причины до сих пор неизвестно, но фанаты связали это с разной гражданской позиции звезд. Хотя продюсер сейчас не живет в России: его новым домом стала Италия.

Ранее сообщалось, что в Киргизии отменили концерт Веры Брежневой.