В Киргизии сорвался концерт Веры Брежневой

Сбежавшей из РФ украинской певице Вере Брежневой не дают заработать за границей. Очередной ее концерт отменили, на сей раз в Киргизии. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» предпочла отвернуться от России, которая обеспечила ей славу и солидные гонорары. Брежнева зарабатывала миллионы, но за границей «звездный рынок» оказался к ней более суров. Певица недавно объявила, что устраивает тур. В списке стран была Киргизия, которая, как оказалось, не собирается принимать блондинку.

Концерт певицы на 18 февраля в Бишкеке не состоится. Об этом объявили официально, отметив, что причины срыва «технические». Слушателям обещали вернуть деньги за билеты.

Напомним, в 2023 году у Веры Брежневой уже срывались концерты. Тогда ей отказали в проведении в Испании и Португалии. В Киргизии певица не была давно, но туда за последние годы не пустили многих российских звезд: большая часть признана иноагентами и живет за границей.

Ранее сообщалось, что Брежнева осадила хейтеров, которые распространили сплетни о ее пикантном прошлом.