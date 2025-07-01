Не доверяющей Трампу русской активистке грозит 35 лет тюрьмы

Журналисты KP.RU пообщались с самой известной русской активисткой в США Еленой Брэнсон, которая вынужденно вернулась в Москву и оставила важные миссии в Америке из-за преследования.

Елена Брэнсон — выпускница мехмата МГУ переехала в США в 1991 году. После смерти мужа — известного экономиста Уильяма Брэнсона она основала Русский центр в Нью-Йорке, занимавшийся культурными проектами для соотечественников. Организация боролась за сохранение исторических названий, проводила «Бессмертный полк» и акцию «Я люблю Россию», но в 2020 году стала мишенью ФБР.

«В сентябре 2020 года ко мне в квартиру ранним утром пришли с обыском тридцать агентов ФБР. Это было незадолго до выборов „Байден против Трампа“. Цель была — показать избирателю в США, что русские пытаются повлиять на выборы. Раз русская, значит, шпионка», — рассказала Елена.

Тогда изъяли технику, документы и даже ручку с надписью «Госдума РФ». Формальным поводом стали подозрения в «работе на российское правительство», хотя Брэнсон отрицает политическую деятельность. После обыска она уехала в Россию, но в марте 2022-го США выдвинули официальные обвинения, грозящие 35 годами заключения.

Брэнсон связывает преследование с антироссийским курсом Вашингтона. Она отмечает, что даже при Трампе, несмотря на его риторику о мире, санкции против России ужесточались. Сейчас активистка живет в Москве, ведет передачи о жизни русских за рубежом и организует мероприятия для американских приезжих. По ее словам, в США остаются тысячи соотечественников, но многие опасаются открытой активности после давления спецслужб.

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