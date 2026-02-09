Британия хочет распродать «трофейную» российскую нефть с захваченных судов

Согласно информации, которую публикует издание Times со ссылкой на свои источники, британские власти рассматривают нестандартный вариант решения логистической и финансовой проблемы, пишет RT .

Речь идет о судах, предположительно перевозящих российскую нефть и захваченных в рамках санкционного режима. Министр обороны Великобритании Джон Хели, как сообщается, изучает правовую возможность не просто удерживать эти танкеры, но и реализовать их груз — сырую нефть.

Основной мотив такого плана — pragmatism. Содержание крупных морских судов в портах связано с колоссальными расходами, которые могут достигать миллионов фунтов стерлингов, особенно если количество задержанных танкеров возрастет.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке опровергли слухи о минировании аэропорта и ЧП.