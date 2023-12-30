Британия отправит Киеву более 200 ракет для систем ПВО

Лондон в рамках военной поддержки Украины намерен поддержать Киев в его противостоянии в ВС РФ более 200 ракетами для систем противовоздушной обороны. Об этом передает Reuters, цитируя заявление британского министра обороны Гранта Шэппса.

Напомним, в ночь на пятницу, 29 декабря, российскими военными был нанесен один из самых мощнейших ударов по военной и иной инфраструктуре Украины. Российские ракеты и БПЛА поразили склады с боеприпасами, военные заводы и базы украинских войск, где хранилось вооружение НАТО.

«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем ПВО», – заявил Шэппс.

Глава Минобороны Британии поспешил заверить Киев, что поставляемые ракеты помогут Украине защитить свою инфраструктуру, ибо данные снаряды якобы «способны сбивать российские беспилотники и ракеты».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что военные планы Киева потерпели фиаско и теперь стоит ждать плохих новостей из Украины.