Британия поддержала идею отправки военных на Украину

Великобритания поддерживает идею отправки своих военных на территорию Украины, а еще готова выслать туда и самолеты ради закрытия неба. Как сообщило РИА Новости, это мнение было озвучено премьер-министром страны Киром Стармером в ходе выступления в палате общин.

Политик отметил, что Британия готова играть ведущую роль, если возникнет необходимость вместе с другими государствами отправить свои силы на Украину. Однако он подчеркнул, что миссии подобного характера будут иметь успех в случае поддержки Соединенных Штатов Америки. Премьер заявил о невозможности предоставить Киеву надежные гарантии безопасности без содействия со стороны Вашингтона.

В ходе выступления британский премьер сделал и другое громкое заявление. В частности, политик заявил, что страны Европы продолжат обеспечивать Украину вооружением и после завершения продолжающегося конфликта.