Британия пообещала Украине 10 тысяч беспилотников

Великобритания пообещала Украине еще 10 тысяч беспилотников. Об этом вечером четверга, 7 марта пишет РИА Новости , ссылаясь на слова министра обороны страны Гранта Шаппса, которые были им сказаны во время визита в Киев.

По данным издания, для выполнения этого шага Британии потребуется привлечь еще 125 миллионов фунтов стерлингов в качестве инвестиций. Эта сумма совсем не маленькая – около 160 миллионов долларов. Кстати, данная сумма не входит в основной пакет помощи на 200 миллионов фунтов стерлингов.

Министр объяснил данное решение необходимостью усилить обязательства перед Украиной, и соответственно, отправить Киеву новейшие беспилотники, которые были укомплектованы на ведущих оборонных британских предприятиях. Скорее всего, это будут, в основном, FPV-дроны и одноразовые ударные БПЛА.