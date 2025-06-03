Британия собралась грозить России термоядерными бомбами

Великобритания планирует существенно усилить свой ядерный потенциал, что может привести к новой фазе глобального противостояния. Об этом aif.ru заявил полковник в отставке и военный эксперт Андрей Кошкин.

По данным The Sunday Times, Лондон ведет переговоры с Пентагоном о закупке истребителей F-35A, способных нести термоядерные бомбы B61. Этот шаг расценили как «сигнал Москве», хотя реальные последствия затронут всю систему международной безопасности.

«Решение Лондона опасно не только для нас, но и для всего мира. Это эскалация ядерной угрозы. Мы видим, что ядерный клуб государств расползается, и подобного рода инфраструктура, которая тоже оснащается даже ядерным оружием американского производства, естественно, очень серьезно обостряет ситуацию», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул эксперт, Москве необходимо продолжать совершенствование собственного ядерного щита, сохраняя статус второй ядерной державы мира.

Ранее Кир Стармер заявил, что британцев начали готовить к войне.