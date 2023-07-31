Более четырех десятков танков Challenger 2 никогда не попадут в руки украинских военных, хотя ранее предназначались для передачи их Лондоном киевскому режиму в качестве военной помощи в противостоянии в ВС РФ.

Как пишет The Times, с легкой руки британских чиновников 43 Challenger 2 были признаны не подлежащими ремонту и благополучно отправлены на утилизацию.

«Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины. Правительство утилизировало 43 танка Challenger 2, которые составляли основную часть британских бронетанковых войск. Их сочли „не подлежащими ремонту“», — приводится в материале британского издания.

Также тут любопытен факт, что утилизация указанной военной техники обошлась простым британским налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов, сетует The Times.

Ранее европейцы раскрыли, что Украина делает с полученной от Запада помощью, обвинив министра обороны Украины Алексея Резникова в коррупции.