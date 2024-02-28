Британка запретила лучшей подруге приходить на свадьбу из-за нищеты

В Великобритании женщина не стала звать на торжество подругу, с которой дружила 15 лет. Дело оказалось в бедности девушки, сообщает издание «Утро.ру» со ссылкой на Reddit.

Девушки дружили 15 лет, поддерживая друг друга в любых ситуациях. Это длилось до момента, пока одна из них не встретила состоятельного парня по имени Билл. Он серьезно изменил их отношения. Возлюбленная пыталась устроить встречу ему с лучшей подругой, но та выбрала слишком дешевое заведение. В итоге мужчина отказался идти на «мировую». Как ни странно, девушка сделала выбор в пользу личной жизни, а не дружбы.

Через год Билл сделал британке предложение, и та ответила согласием. Некогда лучшая подруга узнала об этом от других и попыталась поздравить молодоженов. Это вызвало резкую реакцию: невеста заявила, что девушку никто не пригласит и ей нельзя появляться на свадьбе. Дело оказалось в ее бедности, ведь на торжестве будет «элита» и дорогие деликатесы. Однако британка отметила в разговоре с подругой, что та может послать подарок по почте.

Пользователей платформы удивила эта история: многие встали на сторону неприглашенной подруги.

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