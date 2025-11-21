Британку парализовало за четыре года из-за редкого неврологического заболевания

Причиной паралича 59-летней женщины стала болезнь двигательного нерва, первые признаки которой проявились еще в августе 2021 года, когда британка не смогла удержать в руках фен.

Изначально Уайтхаус объясняла возникающие симптомы обычным недосыпанием, возрастными изменениями и последствиями менопаузы. Однако в сентябре 2022 года на консультации невролога ей поставили неутешительный диагноз — боковой амиотрофический склероз. За четыре года с момента появления первых признаков заболевание прогрессировало до состояния почти полного паралича.

Сейчас женщина не может самостоятельно одеваться, готовить пищу, подниматься с постели, удерживать голову без посторонней помощи или сохранять вертикальное положение.

Дыхательная функция также серьезно нарушена — объем легких сократился наполовину, что вынуждает ее использовать специальный аппарат для дыхания в ночное время и испытывать одышку во время приема пищи.

Из-за развившихся нарушений глотательного рефлекса пациентке провели хирургическую операцию и установили питательную трубку.

Несмотря на тяжелое состояние, Уайтхаус нашла в себе силы организовать группу психологической поддержки для женщин, столкнувшихся с болезнью двигательных нейронов.

Как отмечает британка, ей известно о восьми случаях заболевания среди женщин-парикмахеров, которые часто остаются без должного внимания, поскольку традиционно считается, что эта патология поражает преимущественно мужскую часть населения.

Ранее сообщалось, что в Британии женщина перестала открывать рот из-за проблем с суставом.