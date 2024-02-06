Британовед Демченко: у онкобольного Карла III высокие шансы сохранить корону

Эксперт по британской королевской семье Яна Демченко в беседе с gazetametro.ru рассказала, отречется ли король Великобритании Карл III от престола после обнаружения рака. Специалист считает, что шансы на отказ от короны очень низкие.

Демченко отметила, что тенденция отречения от престола характерна для правителей Северной Европы, но британцы до последнего держатся за свои титулы и обязанности. 75-летний Карл III не станет исключением, даже несмотря на обнаружение страшной болезни. Он занял место матери Елизаветы II, которая правила страной более 70 лет: для самого экс-принца Чарльза очень важно сохранить корону и по этой причине.

Что касается рака, то его Карлу III обязательно вылечат. Эксперт уверена в этом, так как речь о члене королевской семьи. Это значит, что в деле будут участвовать лучшие врачи.

«Я абсолютно уверена, что Карл III не отречется от престола, что он получит лучшее в мире лечение и очень скоро вернется к исполнению официальных обязанностей. Он известен как невероятный трудоголик и долго задерживаться в больнице явно не будет», — объяснила Яна Демченко.

Эксперт по королевской семье также предположила, кто будет следующим после Карла III. Это можно проанализировать, вспомнив принятые в 2013 году правила о престолонаследии. Новая редакция закона гласит, что гендер уже не играет роли. Принц Гарри уже давно отрекся от возможности править, так что очередь за его братом, Уильямом. Полагают, он станет сувереном сразу после отца. Принц Уэльский и его супруга Кэтрин на хорошем счету у британцев. После смены поколения престол отойдет их сыну, принцу Джорджу.

Принцесса Шарлотта третья в очереди на престол, но ее поставят лишь в экстренном случае, например, если принц Джордж умрет.

Ранее сообщалось, что в Сети обсуждают проклятие Зеленского: именно после его визитов у высокопоставленных лиц находят рак.