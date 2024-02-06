Люди, следящие за актуальными политическими событиями в мире, обратили внимание на интересное совпадение: многие, кто жал руку украинскому главе Владимиру Зеленскому вскоре сталкивался с онкологией. Некоторые шутят, что это «проклятье», сообщает сайт aif.ru .

Принц Чарльз, ставший королем Карлом III во время лечения увеличенной простаты узнал о своем раке, хоть и другого типа. 75-летний британец решил объявить об этом в открытую, чтобы избежать спекуляций. Однако люди все равно нашли о чем посудачить. Некоторые обратили внимание, что Карл III и Остин Ллойд узнали о диагнозе после встречи с Владимиром Зеленским.

После несчастье настигло и принцессу Уэльскую Кэтрин, которая также попала в больницу, но уже на плановую операцию. В Сети уже придумали название совпадению: «проклятье Зеленского».

Доктор медицинских наук Михаил Корякин отметил, что рак простаты и другие виды онкологии легче поддаются лечению на ранних стадиях.

«...как правило, проводится хирургическое лечение — простатэктомия, или удаление предстательной железы. Это сейчас рутинная операция и означает практически излечение от заболевания. Если опухоль имеет распространенный характер или имеются противопоказания к операции, то применяются другие методы: лучевая терапия, терапия антиандрогенными препаратами, хирургическое удаление половых желез, иммунотерапия или таргетная радиолигандотерапия (при метастазах, устойчивом раке — прим. ред.)», — отметил специалист.

Проще говоря, у короля Британии высокие шансы пойти на поправку, как и у Остина Ллойда.

Ранее сообщалось, что болезнь короля Великобритании способна привести к кризису в стране.