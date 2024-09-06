Linkin Park объявили о возвращении на сцену

Группа возвращается со студийным альбомом «From Zero». Фанаты с нетерпением ждут их концертов после нескольких лет перерыва.

Известная американская рок-группа Linkin Park объявила о выпуске своего первого за последние несколько лет студийного альбома. Новая пластинка под названием «From Zero» выйдет 15 ноября. Она будет включать в себя 11 новых песен, как написано на официальной странице Linkin Park в Facebook*.

Во время онлайн-трансляции группа представила своих новых участников: вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттейна.

На официальном сайте Linkin Park также появилась информация о предстоящем мировом концертном турне в поддержку нового альбома «From Zero».

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