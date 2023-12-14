Британская The Daily Telegraph опубликовала на своей передовице мускулистого Путина в майке с литерой Z

Британская влиятельная газета The Daily Telegraph подкрепила свою заметку об очередных неудачах ВСУ в зоне украинского конфликта шаржем на президента России Владимира Путина.

Глава российского государства на картинке предстает в образе поджарого и мускулистого рейнджера, одетого в жилетку и футболку с российским триколором на плече.

При этом, несмотря на все ранее вводимые в Европе запреты, на майке в самом центре нарисована латинская литера Z, являющаяся одним из символов проводимой РФ на Украине спецоперации.

Отдельно стоит отметить, что даже в российской прессе Путина так рекламируют, как в британской.

Ранее сообщалось, что от россиян поступило более 2 млн вопросов к прямой линии с Путиным.