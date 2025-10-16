Британский аналитик Кларк назвал плохой затеей для Киева удары Tomahawk по Москве

Военный аналитик Майкл Кларк предупредил Украину о серьёзных последствиях, если она применит ракеты Tomahawk для атак на Москву. Об этом он сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп сообщил о том, что почти определился с решением по поводу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk в Украину, но выразил желание выяснить, как украинские власти планируют их использовать. Российский президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что применение Киевом таких ракет может негативно сказаться на отношениях между Россией и Штатами.

Кларк настоятельно рекомендовал воспринимать всерьез опасения России относительно потенциального обострения ситуации в случае передачи ракет киевскому правительству.

«Это будет бесполезно. <...> Только если они не хотят навлечь на себя последствия. Я думаю, это было бы идиотской затеей», — предупредил эксперт.

