Британский премьер и генсек ООН обсудили гуманитарную помощь Украине и Палестине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили поставки гуманитарной помощи Украине и Палестине. Об этом сообщает РИА Новости .

Встреча прошла на конференции, посвященной искусственному интеллекту. Представитель Британии обсудил с Гутеррешем ситуацию в секторе Газа, обстановка в котором становится все тяжелее. Оба участника переговоров пришли к выводу, что поставки гуманитарной помощи в сектор необходимо увеличить. Сделать это следует в короткие сроки, так как вопрос является жизненно важным для населения.

Кроме обсуждения путей прекращения конфликта на Ближнем Востоке Сунак и Гутерреш поговорили о зерновой сделке и ситуации на Украине. Премьер-министр Британии настоял на продолжении поддержки Киева.

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