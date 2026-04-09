Новая диковинка Смутного времени: нашли старинный артефакт

Участники подмосковной экспедиции Института археологии РАН обнаружили на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде наконечник древней пики. Как узнал REGIONS , артефакт залегал в культурных слоях, относящихся к периоду Смутного времени. Специалисты полагают, что оружие могло входить в арсенал защитников монастыря.

Находка представляет собой наконечник с характерной для московского типа копий формой. Сотрудник экспедиции Сергей Зоц рассказал, что перо наконечника ромбовидное, а на переходе от шейки к перу расположено декоративное «яблоко» с косыми насечками. Сама шейка украшена горизонтальными линиями. Общая длина наконечника вместе со втулкой достигает примерно 29 сантиметров. Кроме того, частично сохранился фрагмент древка, к которому оружие крепилось двумя гвоздями.

По оценке специалистов, пика относится к первой половине — середине XVI века. Подобное оружие, предположительно, изготавливалось столичными кузнецами. Ранее похожие находки уже попадались археологам при раскопках в Москве.

Исследователи отмечают, что копья такого типа изначально использовались конницей для мощных таранных ударов по противнику. Позднее на смену им пришли сабли и луки, однако археологические данные свидетельствуют: копья еще долго оставались в боевых арсеналах. Специалист по древнерусскому оружию Олег Двуреченский полагает, что найденная пика могла храниться в монастырском арсенале и использоваться во время обороны лавры в осадные годы Смутного времени.

