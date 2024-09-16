Британскому премьеру грозит расследование из-за дорогостоящей одежды жены

Лидер Лейбористской партии и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не задекларировал расходы на покупку одежды для своей жены Виктории Стармер. Это может стать причиной для проведения расследования.

Дело в том, что премьер-министр не указал, что одежда его супруги была оплачена финансовым донором, а это является нарушением правил парламентского учета.

Как сообщает издание The Times, средства на покупку одежды выделил крупнейший донор премьер-министра лорд Вахид Алли. В 2024 году он подарил Виктории Стармер вещи и очки. Подарок оценивается в 18,6 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, Вахид Алли покрывал расходы самого Стармера и его «личного офиса», выделяя на эти цели по 20 тыс. фунтов.

В Великобритании члены парламента обязаны документировать свои расходы, в том числе и подарки.

В канцелярии адресовали просьбу к властям об обновлении реестра интересов. Если выяснится, что Кир Стармер нарушил правила,то будет проведено расследование. Если премьер-министр не признает свои ошибки, то дело передадут в комитет по стандартам, который может наложить санкции и даже исключить политика из Палаты общин или заставить принести публичные извинения.

Ранее сообщалось о том, что Британия и США не планируют 13 сентября давать Киеву разрешение на использование оружия для ударов вглубь России.